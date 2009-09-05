Фотограф УНИАН пострадал во время захвата завода "Таврия" (фото)

Фотограф УНИАН по Херсонской области Виталий Данильченко пострадал во время рейдерского захвата административного здания завода "Таврия" в Новой Каховке 3 сентября 2009 г.

Охранник завода, вероятно, приняв Данильченко за фотографа со стороны нападавших, нанес ему телесные повреждения и разбил фотоаппаратуру. По словам Данильченко, охранник у проходной завода повалил его на асфальт и стал наносить удары резиновой дубинкой. Когда фотограф попытался встать, его начал бить еще один работник завода.

Сейчас Данильченко в больнице с сотрясением мозга, переломом и множественными травмами. Херсонская милиция проводит проверку обстоятельств нападения на журналиста.

Как сообщал УНИАН, милиция задержала 169 участников рейдерской атаки на новокаховский завод «Таврия», во время столкновений были ранены 39 человек. Об этом сегодня в интервью журналистам в Киеве сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

По его словам, вчера в 20.15 в милицию поступило сообщение о том, что большая группа вооруженных людей пытается ворваться и захватить административное здание завода. Как выяснили сотрудники милиции, прибывшие на завод через 10 минут после вызова, около 180 человек в возрасте от 20 до 35 лет, вооруженные арматурой, палками, “заточками”, наручниками и др., пытаются захватить завод. По словам министра, на завод с целью защиты также прибыли около тысячи сотрудников предприятия.

Фото УНИАН