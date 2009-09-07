В аэропорту Донецка задержали VIP-контрабанду на 52 млн. грн

Сотрудники СБУ и Восточной таможни задержали в аэропорту Донецка ювелирные изделия (257 единиц), 75 наручных часов известных швейцарских марок, а также женские и мужские аксессуары общей стоимостью 52,2 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, пассажир авиарейса «Вена – Донецк», перевозивший эту контрабанду, выбрал прохождение таможенного контроля через VIP-зону. Скрытые от таможенного контроля товары находились в черном прямоугольном чемодане. Гражданин Украины не сообщил таможенникам о том, что перемещает через границу ювелирные изделия и часы.

В соответствии с информацией Донецкой торгово-промышленной палаты, предоставленной УСБУ в Донецкой области, стоимость перемещенных мужчиной товаров составляет 52,2 млн. грн.

Восточной таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ст.352 Таможенного кодекса Украины. Ювелирные изделия и часы изъяты.