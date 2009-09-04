Московская компания застроит Рыбальский остров высотками

Московская девелоперская компания MosCityGroup (MCG) планирует в четвертом квартале 2013 года сдать в эксплуатацию многофункциональный комплекс (МФК) "Киев Сити", который будет расположен на Рыбальском острове, в столице Украины. Об этом агентство "Украинские новости" сообщает со ссылкой на представителя компании.

Проект предполагает строительство шести высотных зданий общей площадью 743 тысячи квадратных метров. На жилье придется 46 тыс. кв.м, на офисы - 400 тыс., на торговые площади - 100 тыс., на гостиничные — 21 тыс.кв.м. Площадь паркинга составит 195 тыс. кв.м.

Информацию о сроках строительства МФК и инвестициях в проект представитель компании не сообщил.

Ранее сообщалось, что российские девелоперы активно сворачивают бизнес в Украине в связи с кризисом. Так, в прошлом году холдинг "Интеко" заморозил на неопределенное время все проекты на Украине из-за рекордного падения цен на недвижимость.

В конце мая 2009 года стало известно, что корпорация Mirax Group продаст украинское подразделение, которое строит в центре Киева комплекс "Mirax Plaza", инвестиционной группе AEON Романа Троценко.

Крупнейшим российским инвестором в украинский рынок недвижимости остается "Национальная Резервная Корпорация" (НРК), основным владельцем которой является экс-депутат Госдумы Александр Лебедев. К концу прошлого года стоимость гостиничных активов под управлением НРК на Украине оценивалась в 280-300 миллионов, сообщает Недвижимость.ру.