Крымский министр призвал прекратить эксперименты над школой

Министр образования и науки Крыма Валерий ЛАВРОВ считает, что коллегам из центральных органов власти нужно прекратить «пичкать» школьников постоянными нововведениями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава профильного крымского министерства сказал на пресс-конференции в Симферополе.

«Надо остановиться когда-нибудь и сказать: хватит свои предложения и идеи вносить сразу в школу! Школа - такой же живой организм, как и семья. Если мы экспериментируем все время, то ничего хорошего не будет», - считает В.ЛАВРОВ.

По его мнению, дополнительная нагрузка на школьников не идет им во благо. «А кто посмотрел на ребенка? Какая психологическая нагрузка, умственная нагрузка? Сколько он времени занят в школе?», - сказал глава Минобраза Крыма.

Он призвал коллег из центра чаще выезжать в регионы, общаться с родителями и учителями, анализировать: «какой путь мы прошли».

По мнению В.ЛАВРОВА, школа должна не только давать ребенку хорошие знания, но и растить «счастливого и полноценного человека». «Главное - радостный, счастливый человечек. Если он будет радостный и счастливый, будет он и успешным», - сказал министр.