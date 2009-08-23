Над Потемкинской лестницей развернули 18-метровый флаг Украины

Сегодня в Одессе ряд молодежных организаций, в том числе «Молода Просвита», «Демократический альянс», «Пласт», совместно с Управлением молодежной и семейной политики Одесского городского совета развернули над Потемкинской лестницей флаг Украины размером 12х18 метров по случаю Дня Государственного флага.

Как передает корреспондент УНИАН, туристам и прохожим участники акции раздают небольшие желто-голубые флажки. «Всего их будет роздано 10 тысяч”, - сказал руководитель Управления молодежной и семейной политики Одесского горсовета Андрей ЮСОВ.

Между тем, перед зданием облгосадминистрации состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага, в которой приняли участие председатель ОГА Николай СЕРДЮК, первый заместитель Одесского городского головы Анатолий ВОРОХАЕВ, руководители ряда учреждений и заведений города, представители общественных организаций и партий.

После этого торжественным маршем перед участниками празднования прошла рота Почетного караула.

Как заявил в приветствии по случаю Дня Государственного флага Украины Н.СЕРДЮК, «праздник, как мы отмечаем, молодой, но должен быть на уровне Дня Независимости, чтобы все научились уважать государственную символику». Он выразил надежду, что это непременно произойдет, когда в обществе будет достигнуто согласие.

Н.СЕРДЮК также отметил, что добивается возвращения в Одесский регион армейских подразделений, которые до недавнего времени символизировали надежную защиту национальных интересов на юге Украины. «Когда мы говорим, что живем с соседями дружно, то это действительно так, - сказал он. – Но наши друзья имеют могучие армии. Наверное, и мы должны иметь мощные соединения. Это дань тем традициям, которые испокон веков господствовали в этом крае, - стратегически важном не только для Украины, но и для всей Европы».