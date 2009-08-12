У Луценко отчитываются о борьбе с порнографией

Сотрудники Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, MBД Украины пресекли деятельность международной преступной группировки, участники которой на протяжении нескольких лет занимались изготовлением и распространением через сеть Интернет видеофильмов порнографического характера.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, в состав группировки входили граждане Украины, России, стран Балтии, Израиля и Нидерландов.

Уже установлены личности двадцать человек, причастных к функционированию порностудии (заказчики, организаторы, вербовщики, фотографы, операторы, порноактеры), которые в настоящее время дают показания представителям правоохранительных органов.

Съемки порнофильмов проходили почти во всех странах Европы, Восточной Азии и на курортах Африканского континента. С целью создания образа несовершеннолетних для ролей порноактрис злоумышленники выбирали лишь девушек славянской внешности в возрасте от 18 до 22 лет. Проводились так называемые кастинги, на которые приглашались девушки из Украины, России, Республики Беларусь и др. Отобранным кандидаткам предлагались съемки в видеороликах эротического характера, но в последующем их путем обмана и шантажа втягивали в съемки фотопродукции и порнофильмов, в том числе лесбийского характера.

Во время съемок на территории Украины арендовались элитные апартаменты в Оболонском, Подольском и Шевченковском районах столицы, а также загородные коттеджи „VIP-класса" в разных регионах государства.

Отснятый материал проходил тщательную обработку с привлечением различного рода специалистов, в том числе иностранных. Полученный порноматериал размещался на персональных (для каждой девушки) интернет-сайтах, ориентированных на иностранных покупателей, имевших платный доступ и схему расчета через банковские платежные карточки. Стоимость «продукции» составляла от 70 долларов США.

Кроме того, установлено, что к технической поддержке работы сайтов, их оформлению и дизайну причастны сотрудники компании, расположенной на территории Украины.

В настоящее время для организаторов группы, а именно гражданина Израиля и гражданина Украины, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проведены обыски, во время которых изъята компьютерная техника, использовавшаяся в преступных целях. У некоторых участников группировка изъяты также наркотические средства - трамадол, марихуана и др.

Расследование преступной деятельности участников этой порносети продолжается.