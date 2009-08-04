СБУ ликвидировала нарколабораторию

10:32, 04 августа 2009
Общество
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Задержаны организаторы и активные участники

Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали в Херсонской области нарколабораторию.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, злоумышленники ввозили маковую соломку, перерабатывали ее в лаборатории, которую оборудовали в частном доме одного из районов области, и реализовывали готовую продукцию наркозависимым через разветвленную сеть сбыта.

10 июля в результате проведения спецоперации задержаны организаторы и активные участники преступной группировки.

Из незаконного оборота изъято почти 40 кг наркосырья, 11 литров ацетилированного опия, значительное количество таблеток димедрола, лабораторное оборудование, предметы и химические вещества, необходимые при изготовлении наркотиков, 2 единицы огнестрельного оружия, деньги, полученные от реализации наркотиков.

По материалам СБУ прокуратурой Херсонской области в отношении всех задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение или сбыт наркотических средств) Уголовного кодекса Украины.

 

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