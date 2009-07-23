Харьков впервые представил Украину на фестивале кукольных театров

Харьковский государственный академический театр кукол им. В.А.Афанасьева стал первым коллективом, представившим Украину на Международном фестивале кукольных театров «КУКART» в России.

Как сообщил УНИАН заведующий литературно-драматургической частью Харьковского театра кукол Александр СТОГНИЙ, его труппа удачно выступила на закрытии «КУКART» и получила диплом первой степени за спектакль «Простые истории Антона Чехова».

В этом году чеховская тема была одной из приоритетных в программе фестиваля, поскольку приближается 150-летие со дня рождения писателя. Поэтому, когда организаторы «КУКART» узнали, что у харьковчан готовится премьера по произведениям Антона Чехова, то пригласили показать ее на фестивале.

А.СТОГНИЙ сообщил, что спектакль «Простые истории Антона Чехова» харьковчане поставили на основной сцене Большого театра кукол. Благодаря удачному выступлению труппа уже получила приглашение показать этот спектакль на ближайшем Образцовском фестивале в Москве. В прошлом году харьковчане демонстрировали там спектакль «Дюймовочка».

Справка УНИАН. «КУKART» – крупнейший в России фестиваль, посвященный театру кукол и синтетическому театру. Он проходит в Санкт-Петербурге с 1993 года каждые два года. Участниками фестиваля были лучшие кукольные и синтетические театры России и Европы. В этом году на 9-ти площадках свои спектакли показывали театры из России, Украины, Польши, Германии, Болгарии, Венгрии, Беларуси, Армении, Турции.