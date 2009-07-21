МИД России: ракеты через Севастополь всегда возили - и ничего

В Министерстве иностранных дел РФ заявляют, что во время инцидента, который произошел 8 июля 2009 года в Севастополе, когда военнослужащие Черноморского флота России осуществляли перевозку ракет по густонаселенному району города, не было нарушено соглашение о статусе и условиях пребывания ЧФ РФ на территории Украины.

Об этом сегодня на брифинге в Москве заявил официальный представитель МИД РФ Андрей НЕСТЕРЕНКО, отвечая на вопрос УНИАН.

В частности, он подчеркнул, что перевозка боезарядов, которые принадлежат российскому флоту в Севастополе, была «традиционным действием» по их передислокации с одного объекта ЧФ на другой.

«Никаких новых действий наши военные моряки не совершали. Поэтому действия украинской стороны были для нас сюрпризом», - подчеркнул А.НЕСТЕРЕНКО.

Он отметил, что МИД РФ действительно получил соответствующую ноту Министерства иностранных дел Украины.

При этом А.НЕСТЕРЕНКО подчеркнул, что эти действия российские моряки предпринимали и ранее, они полностью соответствуют договоренностям о базировании ЧФ РФ на территории Украины.

Как сообщал УНИАН , 8 июля в 18.30 сотрудники ОГАИ УМВД Украины в городе Севастополе остановили автоколонну из четырех автомобилей одной из войсковых частей ЧФ РФ. Движение колонны было остановлено в связи с отсутствием согласования с компетентными органами Украины о передвижении ее за пределами мест постоянной дислокации в нарушение п.5 ст.15 «Соглашения между РФ и Украиной о статусе и условиях пребывания ЧФ РФ на территории Украины».

По информации источника в севастопольской милиции, в состав колонны входили три ракетовоза на базе автомобиля «КрАЗ» в сопровождении вооруженной охраны (последнюю представляли военнослужащие ЧФ РФ, вооруженные автоматами, и один - пистолетом ПМ) и пожарного спецавтомобиля. Машины перевозили по территории региона закрытый тентом крупногабаритный груз.

10 июля Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с перевозкой военнослужащими Черноморского флота крылатых ракет по густонаселенному району Севастополя. В МИДе заявили, что российская сторона нарушила Соглашение между Украиной и Российской Федерацией о статусе и условиях пребывания Черноморского флота РФ от 28 мая 1997 года, а также законодательство Украины, поскольку без согласования с компетентными органами Украины осуществляла перевозку крылатых ракет по густонаселенному району Севастополя.