Военные ЧФ РФ притащили в Севастополь... крылатые ракеты

В Севастополе украинские правоохранительные органы задержали автотранспорт, принадлежащий Черноморскому флоту Российской Федерации, перевозивший крылатые ракеты без каких-либо разрешительных документов.

Этот факт УНИАН подтвердили в пресс-службе Главного управления МЧС в г. Севастополе, сотрудники которого взаимодействовали с правоохранителями при выяснении обстоятельств перемещения опасного груза по городу.

Как сообщил УНИАН источник в Управлении МВД г. Севастополя, 8 июля около 18.00 на ул. Челюскинцев сотрудники Госавтоинспекции задержали колонну грузовых автомашин Черноморского флота России. В ее состав входили три ракетовоза на базе автомашины «КрАЗ» в сопровождении вооруженной охраны (последнюю представляли военнослужащие ЧФ РФ, вооруженные автоматами, и один - пистолетом ПМ) и пожарного спецавтомобиля. Машины перевозили по территории региона закрытый тентом крупногабаритный груз.

Представителей правоохранительных органов заинтересовал странный груз, провозимый в сопровождении вооруженной охраны. Предъявить для осмотра груз российские военнослужащие отказались, ссылаясь на специальный характер груза и соответствующий приказ командования ЧФ, отметил собеседник агентства.

Однако украинские правоохранители потребовали провести проверку и установили, что по улицам города провозят без каких-либо разрешительных документов крылатые ракеты. При этом, сказал собеседник агентства, какого-либо согласования на эту перевозку с компетентными органами Украины не было.

Как сообщил главный редактор проекта «Флот2017» Дмитрий ТИМЧУК, скорее всего, это были крылатые ракеты типа «Малахит» или «Термит», которые перевозились автотранспортом в ракетно-техническую базу ЧФ РФ, дислоцированную в с. Сахарная Головка. Маршрут движения при этом составлял, в том числе по Севастополю, - свыше 30 км.

Сотрудники правоохранительных органов составили акт о нарушении ЧФ РФ требований ст.15 Соглашения «О статусе и условиях пребывания ЧФ РФ на территории Украины» от 1997 года.

Российские офицеры факт выявленных нарушений признали и расписались об ознакомлении с актом.