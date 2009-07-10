МИД: российская сторона систематически игнорирует соглашения о базировании ЧФ

Министерство иностранных дел Украины выражает решительной протест в связи с систематическим игнорированием российской стороной соглашения о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины.

Об этом говорится в переданном УНИАН ответе руководителя пресс-службы МИД Украины Василия КИРИЛИЧА на вопрос СМИ в связи с задержанием представителями правоохранительных органов Украины автомобилей ЧФ РФ, которые 8 июля в г. Севастополе осуществляли перевозку крылатых ракет.

“Да, действительно, 8 июля 2009 года в г. Севастополе были остановлены три автомобиля и группа военнослужащих Черноморского флота Российской Федерации, которые, грубо в нарушение Соглашения между Украиной и Российской Федерацией о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от 28 мая 1997 года, а также законодательства Украины, без согласования с компетентными органами Украины осуществляли перевозку крылатых ракет по густонаселенному району г. Севастополь”, - сказал В.КИРИЛИЧ.

”Указанные действия российской стороны являются очередным свидетельством пренебрежения условий временного пребывания Черноморского флота на территории Украины, определенных двусторонними международными договорами и законодательством Украины”, - подчеркнул В.КИРИЛИЧ.

В МИД Украины также напоминают, что “российская сторона взяла на себя четкие обязательства соблюдать требования упомянутых соглашений и законодательства Украины, в частности правил перевозки опасных грузов и обязательного согласования всех передвижений, связанных с деятельностью военных формирований ЧФ РФ вне мест их дислокации”.

”В связи с систематическим игнорированием ЧФ РФ международного права и законодательства Украины российской стороне выражен решительный протест и выдвинуто требование относительно прекращения такой противоправной деятельности флотом во время его пребывания на территории Украины”, - подчеркивается в заявлении руководителя пресс-службы украинского внешнеполитического ведомства.

Ранее источник в Управлении МВД г. Севастополя сообщил УНИАН, что 8 июля около 18.00 на ул. Челюскинцев сотрудники Госавтоинспекции задержали колонну грузовых автомашин Черноморского флота России. В ее состав входили три ракетовоза на базе автомашины «КрАЗ» в сопровождении вооруженной охраны (последнюю представляли военнослужащие ЧФ РФ, вооруженные автоматами, и один - пистолетом ПМ) и пожарного спецавтомобиля. Машины перевозили по территории региона закрытый тентом крупногабаритный груз.

Предъявить правоохранителям для осмотра груз российские военнослужащие отказались, ссылаясь на специальный характер груза и соответствующий приказ командования ЧФ, отметил собеседник агентства. Однако украинские правоохранители потребовали провести проверку и установили, что по улицам города провозят без каких-либо разрешительных документов крылатые ракеты. При этом, сказал собеседник агентства, никакого согласования на эту перевозку с компетентными органами Украины не было.