В Киеве за полтора месяца на воде погибли 42 человека

В Киеве за полтора последних месяца на воде погибли 42 человека.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Сегодня министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА в ходе презентации нового пожарно-спасательного поста в столичном Гидропарке призвал граждан соблюдать правила безопасности на воде.

«Лето в разгаре, стоит жара, поэтому очень важно, чтобы граждане соблюдали правила безопасности на воде”, - сказал он, сообщили в пресс-службе МЧС.

По его словам, “хотя в этом году на водоемах погибли на 24% меньше людей, чем в прошлом году, и почти на 60% меньше, чем в позапрошлом, однако все равно люди гибнут на воде”. “Потому я призываю граждан всегда быть очень осторожными», - подчеркнул руководитель МЧС.

На круглосуточном дежурстве на пожарно-спасательном посту в Гидропарке находятся 8 профессиональных спасателей (начальник караула, водитель, двое пожарников, трое водолазов и один моторист). Планируется также привлечь к работе фельдшера. На посту будут дежурить пожарный и спасательный автомобили, также будет находиться спасательное и водолазное оборудование, спасательный катер, отметили в ГУ МЧС Киева.