В Крыму снова объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявили на сегодня в крымской автономии в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму.

«Местами на территории автономии ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквальный ветер, 15-20 метров в секунду», - отметили спасатели.

По данным ГУ МЧС, 12 июля от непогоды в Крыму пострадали населенные пункты Джанкойского района. В 10-ти селах произошел обрыв магистральных электросетей, в еще двух – частично отсутствует электроснабжение.

В селе Субботник подтоплены 12 частных домохозяйств, в которых проживает 46 человек (из них - 16 дети). Сегодня ночью закончена откачка воды из домов.

В селах Болотное и Победное сильный ветер повредил кровли домов. В с. Победное подтоплено одно домохозяйство. В селе Заречное повреждена кровля средней школы.

В селах Победное и Димовка из-за ветра деревья упали на магистральные линии газопровода; завалы уже ликвидированы. На трассе Красноперекопск-Джанкой-Федосия, возле села Победное, упали два дерева, которые «повлекли завал на дороге». Он уже ликвидирован

Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются.