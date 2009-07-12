Организаторы "Шешор" отказались от прежнего названия

07:17, 12 июля 2009
Общество
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Фестиваль начнется под именем «АртПоле»

На фестивале «АртПоле», который состоится в селе Воробиевка Винницкой области 12-18 июля, ожидают около 20 тысяч гостей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили организаторы фестиваля.

По их словам, в Воробиевке в последние два года проводился фестиваль «Шешоры». Организаторы музыкально-театрального праздника решили подарить своему детищу новое имя - «АртПоле-2009».

«В последние годы фестиваль начал отходить от того сугубо этнического стиля, в котором были рождены «Шешоры», поэтому мы решили, что пришло время подчеркнуть новое лицо нашего фестиваля, изменив вслед за форматом и его название. Кроме того, это более корректно по отношению к тем, настоящим, географическим Шешорам, которые остались в Ивано-Франковской области», - рассказала директор фестиваля «АртПоле-2009» Ольга МИХАЙЛЫК.

Ожидается, что большое количество посетителей приедет на праздник только в два последних дня – 17 и 18 июля, ведь именно тогда на большой сцене будут выступать известные музыканты из Украины, Польши, Швеции, России, Беларуси, Румынии, Франции, Великобритании и США.

Пять предыдущих дней рассчитаны на «коренных шешоровцев». Они будут отведены для неторопливого отдыха и посещения различных мастер-классов и театральных представлений, отметили организаторы.

Программка-карта фестиваля и сотканная тесьма, которая позволяет находиться в лагере в течение целой недели, обойдется в 100 грн., а те, кто приедет на «АртПоле» в последние дни, смогут за 15 грн. приобрести однодневный пропуск - разноцветные бумажные браслеты.

В этом году на месте проведения фестиваля будет работать большое количество инспекторов ГАИ, которые будут регулировать движение в Воробиевке. Также будут обустроены специальные места для стоянки транспорта. Подъезжать просто к фестивальному городку, как в прошлом году, водители не смогут. Им придется оставить свои машины и пройти несколько сотен метров пешком.

На пресс-конференции 10 июля О.МИХАЙЛЫК сообщила, что часть средств от проведения фестиваля «АртПоле 2009» будут направлены в поддержку дома-интерната в селе Ситковцы Немировского района Винницкой области и проведение в этом заведении образовательно-художественной программы, к которой приобщатся нынешние участники фестиваля. О.МИХАЙЛЫК также отметила, что 13-14 июля воспитанники этого интерната будут иметь возможность посетить фестивальные мастерские.

Организаторами фестиваля выступили Винницкая областная молодежная общественная организация «Наше Подолье», агентство событий «АртПоле», Винницкая областная государственная администрация.

 

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