Мировой спрос на нефть в 2009 году снизится

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует спад мирового спроса на нефть в 2009 году на 2,9%, однако в следующем году, по мнению экспертов Агентства, этот показатель возрастет на 1,7%, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на ежемесячный отчет МЭА.

В документе МЭА говорится, что в 2010 году мировой спрос на нефть вырастет на 1,4 миллиона баррелей в сутки - до 85,2 миллиона баррелей. Эксперты, прогнозируя рост мирового спроса на нефть в 2010 году, основываются на вероятном восстановлении мировой экономики в следующем году. В частности, на рост спроса на нефть, как полагают аналитики МЭА, повлияет восстановление экономики стран, не входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), однако на процесс повлияют также и страны ОЭСР, экономика которых, по прогнозам экспертов Агентства, продемонстрирует "сдержанное восстановление".

Об улучшении ситуации в мировой экономике в первом квартале 2010 года говорил ряд аналитиков, в частности, специалисты Международного валютного фонда (МВФ). Согласно последнему прогнозу Фонда на 2010 год, мировой ВВП вырастет на 1,8% после падения на 1,4% в текущем году.

Несмотря на то, что ряд экспертов прогнозировал улучшение в мировой экономике уже во второй половине текущего года, "за последние две недели эти настроения неожиданно поменялись на фоне того, что ведущие экономические и энергетические индикаторы продолжают демонстрировать слабые данные, и это говорит о том, что признаки восстановления были, по большей части, следствием восстановления материально-производственных запасов, а не ростом спроса конечных потребителей", приводит текст заявления РИА "Новости".

"Поэтому мы скептически относимся к данным о преувеличенно большом росте спроса во второй половине 2009 года, даже если Китай и повышает эти ожидания", - отмечается в прогнозе базирующегося в Париже агентства.

По прогнозу Агентства, мировой спрос на нефть в 2009 году по сравнению с прошлогодними показателями снизится на 2,5 миллиона баррелей в сутки. Страны, не входящие в Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), в частности, Россия, по прогнозу МЭА, увеличат добычу нефти.

В 2010 году, по мнению специалистов МЭА, объемы добычи нефти повысят Азербайджан, Бразилия, Канада и США.