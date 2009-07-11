Молния ударила в главный вентилятор шахты

На шахте «Мащенская» шахтоуправления «Луганскуголь» 10 июля в 16.40 в результате удара молнии остановился главный вентилятор проветривания.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС в Луганской области, во время аварии в шахте находились 317 человек, которые самостоятельно вышли на поверхность.

Был включен резервный вентилятор. В 18.10 главный вентилятор отремонтировали. Сейчас шахта работает в штатном режиме. Пострадавших нет.