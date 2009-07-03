Моряков, выкупленных у пиратов, обязали помалкивать

Как сообщал УНИАН, сегодня в 18.15 в международный аэропорт «Одесса» рейсовым самолетом прибыли 6 граждан Украины - члены экипажа судна «Marathon», освобожденного из плена сомалийских пиратов 23 июня.

Общаться с журналистами моряки отказались, сославшись на соответствующий запрет судовладельца. По словам супруги одного из моряков, с членов экипажа взяли подписку о неразглашении информации, т.к. в случае нарушения запрета голландский судовладелец может лишить моряков заработанных в этом рейсе денег.

По словам представителя Морского международного общества Сергея БЕЗВЕРШЕНКО, подобные запреты бывали и раньше. Судовладельцы и крюинговые компании ставят моряков перед выбором - либо помощь от компании, либо разглашение информации, отметил он.