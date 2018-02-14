В Житомире состоялись обучающие семинары по уходу за дементними людьми

Эти мероприятия провели для привлечения внимания общества к проблеме людей с деменцией.

В Житомире 12-13 февраля прошли обучающие семинары по уходу за людьми с деменцией (синдром нарушения когнитивных функций).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, на этой неделе в Житомире состоялись семинары на тему «Деменция, ее признаки и основы ухода за дементным человеком».

Эти мероприятия провели для привлечения внимания общества к проблеме людей с деменцией, их организовала Всеукраинская благотворительная организация «Забота о пожилых в Украине» совместно с департаментом социальной политики Житомирского городского совета. Этот проект реализуется в девяти городах Украины, среди которых Киев, Житомир, Чернигов, Хмельницкий, Тернополь, Ивано-Франковск и Николаев.

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Участие в семинарах приняли близкие и родственники людей с деменцией, социальные работники Житомирского городского территориального центра обслуживания одиноких нетрудоспособных граждан, полицейские Национальной полиции Украины, волонтеры организации «Забота о пожилых в Украине» и другие.

На семинарах обсудили основы ухода за дементними людьми с позиции родственников и профессиональных групп, которые в своей работе сталкиваются с ними. Присутствующим продемонстрировали видеоматериалы, учебные и практические рекомендации, которые успешно реализуются за рубежом.

Деменция — синдром нарушения когнитивных функций в результате органического поражения мозга. В Украине деменцией страдают 63 тысячи человек. Ежегодно заболевают свыше 4,5 тысячи человек. Люди, страдающие деменцией, требуют особого ухода и внимания от окружающих.