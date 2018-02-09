В СБУ прокомментировали "сломанную челюсть" Шепелева: действовали в рамках закона

Ранее задержанный экс-нардеп Александр Шепелев в суде заявил, что правоохранители сломали ему челюсть, а затем – похитили.

В СБУ прокомментировали информацию об избиении задержанного правоохранителями экс-депутата Александра Шепелева, указав, что сотрудники спецслужбы действовали исключительно в рамках законодательства.

Читайте такжеСиняки под глазами и на лбу: появилось видео, как избитого Шепелева заводят в зал судаКак сообщает «ЛІГА.net», такое заявление в комментарии журналисту сделала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Сотрудники СБУ действуют исключительно в рамках законодательства. Я сейчас не готова комментировать, оказывал ли он сопротивление при задержании, но наши сотрудники действуют исключительно в рамках законодательства и не нарушают", - указала Гитлянская.

При этом, отвечая на вопрос о том, принимали ли участие сотрудники СБУ в задержании Шепелева, представитель спецслужбы заявила: "У меня нет информации. Насколько я знаю, это дело прокуратуры. Возможно, мы выполняли поручение прокуратуры…".

Ранее сообщалось, что задержанный экс-нардеп Александр Шепелев заявил в Печерском райсуде, где ему избирают меру пресечения, что ему сломали челюсть и похитили сотрудники военной прокуратуры. По его словам, фактическое похищение произошло раньше, чем задержание.

Как сообщал УНИАН, бывшего народного депутата подозревают в совершении организации умышленного убийства и покушении на умышленное убийство двух или более лиц, по заказу, по предварительному сговору группой лиц; организации завладения транспортным средством; организации хищения государственных денежных средств ПАО «Родовид Банк», их легализации и служебном подлоге.