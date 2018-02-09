Шепелев в суде заявил, что его похитили и сломали челюсть

Сейчас бывшему народному депутату Александру Шепелеву избирают меру пресечения.

Задержанный экс-нардеп Александр Шепелев заявил в Печерском райсуде, где ему избирают меру пресечения, что ему сломали челюсть и похитили сотрудники военной прокуратуры.

Как передает корреспондент УНИАН, экс-депутат сказал, что у него "сломана челюсть" и отметил, что ранее не был судим.

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""Вчера меня задержали... А похитили меня раньше", - сказал Шепелев. Он утверждает, что его похитили сотрудники военной прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, бывшего народного депутата подозревают в совершении организации умышленного убийства и покушении на умышленное убийство двух или более лиц, по заказу, по предварительному сговору группой лиц; организации завладения транспортным средством; организации хищения государственных денежных средств ПАО «Родовид Банк», их легализации и служебном подлоге.

27 декабря 2012 года Шепелев был объявлен в международный розыск. 5 июля 2013 был задержан в Венгрии и по результатам проведения процедуры экстрадиции 26 марта 2014 года доставлен в Украину.

Однако 6 июля 2014 года Шепелев сбежал из-под стражи, в тот же день его повторно объявили в международный розыск, а суд избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранительные органы РФ 19 марта 2015 года задержали Шепелева на территории Московской области. На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Украины компетентные органы РФ в марте 2015 года начали экстрадиционную проверку выдачи Шепелева украинской стороне.