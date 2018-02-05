Минздрав намерен создать горячую линию для эмоциональной поддержки украинцев

Украина является одной из 25 стран мира с самыми высокими показателями суицидов.

Министерство здравоохранения в партнерстве с общественными организациями, которые работают в сфере психического здоровья, инициирует проект «Линия жизни. Украина». Его суть – создание национальной телефонной горячей линии для эмоциональной поддержки украинцев и предотвращения самоубийства.

Читайте такжеВ Харькове гибель курсанта университета Воздушных Сил расследуют как самоубийствоКак сообщается на сайте правительства, ситуация по самоубийствам в Украине является крайне тревожной: Украина является одной из 25 стран мира с самыми высокими показателями суицидов. В то же время, ее показатели являются одними из самых высоких в Европе. Военный конфликт на Востоке страны усиливает эмоциональный кризис.

Возглавил проект Пит Шмигель, международный эксперт и бывший генеральный директор общественной организации «LifelineAustralia» – горячей линии, которая ежегодно оказывала эмоциональную поддержку свыше 1 млн австралийцев.

Отмечается, что лучшие мировые практики организации подобной горячей линии сводятся к следующим элементам: работа в режиме 24/7/365 (24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в год), бесплатные звонки, анонимность, максимальная эмпатия к клиенту, основательное обучение персонала и создание единой национальной системы с одним контактным номером.

«В Австралии благодаря работе национальной горячей линии удается спасать 50 тысяч жизней ежегодно. Мы уверены, что создание такой линии здесь поможет спасти жизнь многим украинцам. Когда украинцы в кризисном состоянии звонят на «Линию жизни», мы хотим, чтобы они знали, что к ним отнесутся с уважением, их выслушают и услышат (к сожалению, иногда слушать и слышать – это разные вещи), поддержат, что их ситуация не является безнадежной и в дальнейшем им есть куда обратиться за помощью. Эти небольшие акты сострадания часто спасают жизни», – указал Шмигель.

Сейчас участники проекта разрабатывают оперативный план и сотрудничают с международными донорскими сообществами относительно возможных форм поддержки.

Напомним, в ноябре прошлого года в небольшом городе Погребище Винницкой области менее чем за месяц произошло сразу три самоубийства подростков. После этой страшной серии самоубийств в городе повесилась 22-летняя учительница.