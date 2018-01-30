Один из киевских скверов планируют переименовать в честь Кузьмы Скрябина

На сайте Киевского горсовета начали публичное обсуждение этого вопроса.

В Киеве началось общественное обсуждение о присвоении скверу на улице Порика имени украинского певца Кузьмы Скрябина.

С соответствующим предложением выступили жители массива Виноградарь, а Комиссия по вопросам наименований поддержала общественную инициативу и по процедуре вынесла на общественное обсуждение, сообщили в пресс-службе Киевского горсовета. На поддержку сквера имени Скрябина жители массива собрали более 2 тысяч подписей лиц, которые проживают в пределах пешеходной доступности до сквера. Основным аргументом стало то, что певец вместе с семьей проживал на массиве, поэтому виноградарцы часто с ним виделись и общались.

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Отмечается, что голосование на сайте КГГА продлится в течение двух месяцев, до 24 марта. Если киевляне поддержат инициативу, тогда соответствующее постановление о переименовании рассмотрят соответствующие комиссии и КГГА, после чего будет принято решения.

Как сообщал УНИАН, лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко погиб в автокатастрофе 2 февраля 2015 года. В этом году певцу исполнилось бы 50 лет.