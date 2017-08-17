Жив в песнях: сегодня Кузьме Скрябину исполнилось бы 49 лет (видео)

Лидер группы "Скрябин" погиб в автокатастрофе 2 февраля 2015 года.

Сегодня легенде украинской музыки Андрею Кузьменко (Скрябину) исполнилось бы 49 лет. Лидер группы "Скрябин" погиб в автокатастрофе 2 февраля 2015 года возле села Лозоватка Криворожского района Днепропетровской области. Прощания с певцом прошли на главных площадях многих украинских городов. Читайте такжеВ память о Скрябине: грузинская группа представила необычный кавер хитов музыканта (видео) Среди самых известных песен Скрябина - "Старые фотографии", которую перепели сотни молодых исполнителей.

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