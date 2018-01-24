Тела погибших от теракта в Кабуле доставили в Украину

Самолет с семью погибшими гражданами Украины, которые погибли в результате террористического нападения на отель в столице Афганистана, прилетел в Украину.

Читайте такжеВ Украину вернулись все 19 переживших теракт в Кабуле украинцевОб этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил в микроблоге Twitter.

"Чудовищное террористическое нападение на отель в Кабуле унесло жизни 7 украинцев. Самолет с телами погибших уже в Украине. Горе, от которого нет лекарств... Глубокие соболезнования родным и близким", - сообщил глава МИД.

Как сообщал УНИАН, вечером 20 января в Кабуле группа террористов проникла в Intercontinental Hotel. По данным местных СМИ, в результате нападения погибли по меньшей мере 43 человека. Удалось спасти 126 человек, среди них - 41 иностранца.

Во время теракта было спасено 19 граждан Украины, которых эвакуировали на военную базу в безопасное место. Они все уже вернулись на родину.

Ответственность за теракт взяло на себя радикальное движение «Талибан».