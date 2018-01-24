Жители Измаила шестой день сидят без света, а новогодняя иллюминация работает исправно

12:00, 24 января 2018
Общество
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Горожане упрекнули мэра в неэкономном распределении электроэнергии, поскольку некоторые районы города все еще остаются без света.

В Измаиле из-за урагана возникли перебои со светом, однако иллюминация работает исправно /

Городскому председателю Измаила Андрею Абрамченко пришлось оправдываться перед горожанами за праздничную иллюминацию на главной елке, говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеНа смену непогоде: мародеры в Одесской области украли более трех тонн оборванных проводовГород в Одесской области пострадал от урагана 18 января и сейчас получает свет по резервной линией да еще и с большими перебоями. Поэтому некоторые жители не поняли, почему, несмотря на сложную ситуацию со светом, центр до сих пор в иллюминации и горит главная елка.

Горожане упрекнули мэра в неэкономном распределении электроэнергии, поскольку некоторые районы города остаются без света.

Городской председатель Измаила отреагировална замечания с шуткой, сообщив, что коммунальщики не могут разобрать иллюминацию, потому что все они заняты восстановлением электроснабжения.

Потом Абрамченко отметил, что иллюминация из светодиодных элементов потребляет минимальное количество электроэнергии.

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