От акта воссоединения в 1919 году до сегодня: 22 января отмечается День соборности Украины (видео)

22 января отмечается День соборности Украины. В этот день 1919 года был провозглашен Акт злуки: Украинская Народная Республика объединилась с Западноукраинской Народной Республикой.

Официально в Украине День соборности отмечают с 1999 года. 21 января 1990 года была образована "живая цепь" между Киевом, Львовом и Ивано-Франковском. По разным оценкам, тогда в акции приняли участие от 0,5 до 3 миллионов украинцев.

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Сегодня на мосту Патона в Киеве тоже создали "живую цепь Соборности". Такая акция ко Дню соборности проходит в столице уже в одиннадцатый раз. А в небе над Луганщиной подняли флаг Украины с воздушными шариками. В целом более 62 000 украинцев присоединятся к акции в различных регионах страны.