День Соборности: в Киеве на мост Патона пригнали броневик "Петлюра" (фото)

В Киеве на мосту Патона в честь Дня Соборности люди образовали живую цепь, объединившую береги Днепра. Об этом на своей странице в Facebook сообщил инициатор мероприятия Вадим Васильчук.

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"Поздравляем с праздником! С Днем Соборности! Как и обещали: вот наш сюрприз - броненосец "Петлюра!" - говорится в его сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Украине сегодня, 22 января, отмечают 99-ю годовщину провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики – День Соборности Украины.