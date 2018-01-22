В Киеве образовали "живую цепь" соборности (фоторепортаж)

На мосту Патона в Киеве 22 января, в День соборности Украины, провели акцию "Соедини берега Днепра "живой цепью" Соборности".

В этот день 1919 года провозгласили Акт воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики. Подобная акция к годовщине проходит в столице уже в одиннадцатый раз.

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Сегодня во всех регионах Украины по случаю празднования Дня соборности запланировано проведение 282 массовых мероприятий. "По предварительной информации, участие в торжествах примут более 62 тысячи человек", - говорится в сообщении Нацполиции.

Публичную безопасность и порядок во время проведения массовых мероприятий будут обеспечивать более 3,2 тыс. правоохранителей, среди них - 560 военнослужащих Национальной гвардии Украины.