Петиция о закрытии киевских школ на карантин собрала 10 тысяч подписей

Электронная петиция о закрытии школ Киева и области на карантин в связи с эпидемиологической ситуацией набрала более 10 тысяч голосов и была принята к рассмотрению, сообщает пресс-служба Киевского городского совета.

По информации на сайте Киевсовета, на данный момент петиция собрала 10737 подписей, при минимально необходимых для рассмотрения 10 000.

Читайте такжеВ Польшу попал вирус кори: заболели шестеро украинских заробитчан - СМИОтмечается, что киевский городской голова Виталий Кличко уже поручил постоянным комиссиям Киевсовета по вопросам образования, науки, семьи, молодежи и спорта, а также по вопросам здравоохранения и социальной защиты, рассмотреть электронную петицию в установленном порядке.

Автор петиции Ольга Довженко приводит данные информационного бюллетеня Украинского центра контроля и мониторинга заболеваний Министерства здравоохранения, согласно которым в декабре 2017 года всего за неделю гриппом и ОРВИ заболели 192 тысячи 724 украинца, из них - 71,6% дети до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания зафиксировано в Киевской области (838,8 на 100 тысяч населения), меньше всего - в Тернопольской (224,0 на 100 тысяч населения).

10 января сообщалось, что в Киеве не привитых от кори детей не будут допускать к обучению в школах и посещение детских садов. Об этом сообщил на брифинге первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, ссылаясь на решение Комиссии техногенно-экономической безопасности и чрезвычайных ситуаций в городе Киеве.

Поворозник отметил, что на сегодня в столичных учебных заведениях карантин не объявляется, но вводятся предупредительные и профилактические меры для предотвращения эпидемии кори.