Эпидемия кори в Киеве: детям без прививок запретят посещать школы и детсады

В Киеве не привитых от кори детей не будут допускать к обучению в школах и посещению детских садов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, ссылаясь на решение Комиссии техногенно-экономической безопасности и чрезвычайных ситуаций в городе Киеве.

Поворозник отметил, что на сегодня в столичных учебных заведениях карантин не объявляется, но вводятся предупредительные и профилактические меры для предотвращения эпидемии кори.

«В первую очередь в детских коллективах нужно провести проверку детей на наличие у них прививок от кори. И я отмечаю, что дети, у которых отсутствуют такие прививки или соответствующие справки медицинских учреждений в части того, что ребенок переболел корью и имеет иммунитет, или такому ребенку противопоказаны прививки, такие дети к занятиям в школах допускаться не будут, и так же в дошкольных учреждениях. Я подчеркиваю, что это касается школ всех форм собственности», - сказал Поворозник.

По его словам, соответствующая информация будет распространена по школам, работа будет проведена с родителями и родительскими комитетами в школах.

Также рекомендовано ограничить проведение спортивных и культурных массовых мероприятий в столице.

Как сказал Поворозник, в прошлом году в Киеве больных корью было зарегистрировано около 80 человек. За 10 дней 2018 года зафиксировано уже 61 случай заболевания корью, из них 49 детей.

По информации КГГА, вспышки болезни зафиксированы в 5 дошкольных и школьных коллективах, известно о случае заболевания одного взрослого - сотрудника Цирка Кобзов.

«Практически все дети, которые заболели, не были привиты от кори», - подчеркнул Поворозник.

Он сообщил, что болеют дети всех возрастных категорий – и дошкольники (13 случаев), и школьники. На сегодня госпитализированы 21 ребенок (2-я детская больница и Инфекционная детская больница) и 9 взрослых (4-и и 9-и больницы, а также один больной находится в Александровской больнице).

По данным КГГА, в Киеве на сегодня не вакцинированы от кори около 20% детей в возрасте от года до 18 лет.

Поворозник заверил, что столица обеспечена вакциной от кори в достаточном количестве и призвал родителей сделать своим детям прививки.

Читайте такжеС начала года в киевские больницы попали уже 12 детей с заболеванием корью«Вакцины есть в достаточном количестве. Это бельгийская вакцина. Прививки будут проводиться в медучреждениях по месту жительства, кабинеты прививки обустроены практически у всех. Мы обеспечим работу кабинетов прививки не так, как они работают сейчас – дважды или трижды в неделю, а будут работать с завтрашнего дня в рабочем режиме каждый день. И мы решим вопрос в ближайшее время, чтобы они работали после 18.00, чтобы родители после работы могли привести туда своего ребенка на прививку, а также, скорее всего, они будут работать по субботам», - сказал Поворозник.

По его словам, в течение месяца (учитывая инкубационный период заболевания, который длится от 7 до 21 дня в Киеве будет работать оперативный штаб, который будет осуществлять мониторинг ситуации. Информация будет собираться дважды в день – утром и вечером.

Напомним, по состоянию на 9 января этого года в Киеве зарегистрировано 54 случая кори, среди больных – 43 ребенка.

Болеют дети разных возрастных групп. Среди детей дошкольных учебных заведений зарегистрировано 11 случаев, а среди школьников – 21. Также зарегистрирован 1 случай у учителя начальной школы.

Специалисты отмечают, что в 2017 году начался очередной подъем заболеваемости корью. Заболело 87 человек, в т. ч. 63 ребенка, тогда как 2016 г. было зарегистрировано лишь 2 случая. Заболеваемость регистрировалась как в виде вспышек, так и спорадических случаев. Среди всех больных 86% не были привиты против кори.