Экс-глава Львовского облсовета внес 3 миллиона гривень за выход из СИЗО

Задержанный по подозрению в получении 300 тыс. долларов взятки директор Института агроэкологии и природопользования Нацакадемии аграрных наук Орест Фурдычко заплатил залог в 3 млн грн и вышел из СИЗО. Это 16 января в ответе на информационный запрос Zaxid.net официально подтвердила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

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Также известно, что залог оплатил и бывший директор «Сател Украинка», которого вместе с Орестом Фурдичком задержали 30 декабря 2017 года. При этом, как сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, Орест Фурдычко уплатил 3 млн грн залога еще 4 января, а его сообщник залог в 1 млн грн оплатил 9 января.

Отметим, экс-народного депутата и бывшего председателя Львовского областного совета, а ныне директора Института агроэкологии и природопользования Национальной академии аграрных наук Украины Ореста Фурдычка задержали 30 декабря 2017 года после получения 300 тыс. долларов (около 8,5 млн грн) взятки от компании «Сател Украина». Он требовал эти деньги у основателя компании, действуя в сговоре с бывшим директором предприятия. За вознаграждение в 500 тыс. долларов Фурдычко пообещал не разрывать договор совместной деятельности по строительству жилого комплекса на земельном участке Института.

В этом деле есть двое подозреваемых – Орест Фурдычко и бывший директор «Сател Украинка». 1 января суд применил к Фурдычку меру пресечения – содержание под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн. Экс-директора «Сател Украинка» был арестован с возможностью освобождения под залог в 1 млн грн.

В понедельник, 15 января, киевский суд со второй попытки отстранил Ореста Фурдычка с должности директора Института агроэкологии и природопользования Национальной академии аграрных наук Украины.