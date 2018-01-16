Бойцов ВСУ будет кормить то же лицо, что и во времена Януковича - СМИ

Министерство обороны заключит соглашение о закупке продуктов питания для ВСУ на общую сумму 294,13 миллиона гривень с компанией, владельцы которой были крупнейшими поставщиками продовольствия для армии еще во времена Януковича.

Об этом сообщают "Наши гроши".

ООО "Вийськторг" будет кормить солдат Кропивницкого и Львовщины.

На выигранных этой фирмой двух тендерах формальная экономия относительно ожидаемой стоимости закупки составляла 2% и 5%.

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Как сообщает издание, на каждом из них четыре-пять участников предлагали на 2-18% ниже цены, но их отклонили: из-за претензий к документам или вообще без объяснения причин.

Киевский "Вийськторг" зарегистрировано в июне 2015 года на одесситку Ольгу Матковскую. Сейчас им владеют Андрей Усенко и Валентин Повар, а директором является Александр Савченко.

Усенко руководил ООО "Ведущая продовольственная компания ВС", "Адмет Групп" и скандальными "топливными" тендерными прокладками "Интертрейд Ойл" и "Финанс Менеджмент" из "енакиевской" группы фирм, которые были крупнейшими поставщиками продовольствия для армии еще во времена Януковича.

С мая 2016 года "Вийськторг" получил подрядов по крайней мере на 1,32 млрд грн, а также не раз выступал единственным конкурентом ООО "Транс Логистик Центр" из этой же группы "енакиевских" фирм.