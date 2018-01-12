Оружие и пропаганда: СБУ пришла с обысками в "боевое крыло" УПЦ МП в Запорожье (фото)

11 января 2017 года сотрудники Службы безопасности Украины в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 161 Уголовного кодекса Украины, в Запорожье провели санкционированные обыски у представителей печально известной пророссийской общественной организации «православный Союз «Радомир».

Как сообщает ведомство на своем официальном сайте, оперативники спецслужбы изъяли незарегистрированное автоматическое огнестрельное и холодное оружие, значительное количество патронов, медали «патриот России», пророссийскую символику указанной организации, распечатки с текстами антиукраинского содержания.

Читайте такжеНацгвардия взяла под охрану комплекс "Запорожская Сечь", где расположен храм УПЦ КП

«Предварительно установлено и задокументировано, что ГО «Радомир» оказывала так называемые «охранные услуги» Запорожской Епархии Украинской православной церкви. Отдельные представители последней нарушают равноправие граждан, чем создают предпосылки для межэтнических и межконфессиональных конфликтов. Они также оправдывают агрессивные действия РФ по отношению к Украине. Продолжаются следственные действия», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 31 декабря 2017 года в Запорожье 39-летний мужчина причинил себе смерть, выпрыгнув из окна на 8-м этаже дома. В тот момент из подъезда выходили отец с двухлетним сыном. Самоубийца упал прямо на мальчика. Спасти ребенка медики не смогли.

Проститься с ребенком пришли десятки людей, но священник, которого пригласила ритуальная служба, отказался отпевать погибшего. Об этом он сообщил родителям просто перед погребением – когда узнал, что ребенка крестили в церкви УПЦ Киевского патриархата. Ребенка таки отпели. Священник УПЦ КП, которого успели найти родители, приехал на похороны из другого конца города.

После этого неравнодушные граждане приносили в храмы УПЦ МП куклы в знак солидарности с родителями ребенка, которого отказался отпевать священник.

6 января в Запорожье неизвестные в масках неподалеку от храма УПЦ МП избили участника АТО, который принес куклу.

По данным СМИ, общественные активисты обвинили в избиении участника АТО членов организации "Радомир", которые фактически осуществляют охранные функции на массовых мероприятиях УПЦ МП в Запорожье.

Полиция начала уголовное производство по факту избиения военнослужащего.