Трагический пожар в "Виктории": в Одессе завершили расследование против директора лагеря

В Одессе завершено расследование в отношении директора детского муниципального оздоровительно-спортивного комплекса «Виктория» Петроса Саркисяна, подозреваемого в злоупотреблениях, приведших к гибели трех воспитанниц творческого коллектива «Адель» во время пожара 15 сентября 2017 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, 9 января также направлено в Приморский районный суд ходатайство о продлении срока содержания под стражей директора «Виктории».

Читайте такжеВ Одессе суд определил залог в 130 тысяч гривень директору печально известного лагеря "Виктория"

Отмечается, что продление сроков ареста необходимо для того, чтобы дать возможность сторонам процесса ознакомиться с материалами завершенного предварительного расследования в уголовном производстве по ч. 2 ст. 270 УК Украины (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее гибель людей). Указанные материалы составляют 85 томов.

«После завершения процедуры ознакомления участников с материалами дела прокуратура Одесской области направит обвинительный акт в суд для его рассмотрения по существу», - пояснили в пресс-службе.

Наряду с этим продолжается расследование по уголовным производствах по служебной халатности должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления. В рамках указанного производства следователями прокуратуры сообщено о подозрении бывшему заместителю городского головы и должностному лицу регионального главка ГСЧС в Одесской области.

«Также продолжается досудебное расследование, в ходе которого проверяется информация о служебном подлоге при строительстве и реконструкции детского лагеря и завладения средствами сотрудников детского учреждения», - добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, пожар на территории детского комплекса «Виктория» в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября 2017 года. В результате пожара погибли трое девочек. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура – по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

В связи с произошедшим были задержаны директор комплекса Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность. 18 сентября суд постановил арестовать обоих без права внесения залога. 28 сентября суд отпустил Янчик на свободу под поручительство народных депутатов.

3 октября правоохранители провели обыски по месту жительства бывшего вице-мэра Одессы Зинаиды Цвиринько, которой в этот же день было сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей гибель детей. Чиновница была уволена по собственному желанию спустя несколько дней после трагедии. 11 октября суд избрал Цвиринько меру пресечения в виде личного обязательства.

Приморский райсуд Одессы 14 ноября продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Саркисяну, но в то же время определил залог 128 тыс. грн, которые почти сразу были внесены, а сам фигурант помещен в больницу.

20 ноября и 27 ноября Апелляционный суд Одесской области переносил заседания относительно отмены выхода Саркисяна из СИЗО под залог. Его защита утверждала, что подозрение выдвинуто необоснованно. 28 ноября суд отстранил Саркисяна от занимаемой должности, а 30 ноября отменил фигуранту залог и снова поместил его в Одесский следственный изолятор.

7 декабря прокуратура Одесской области направила в Высший совет правосудия жалобу на судью, который определил залог Саркисяну, заявив, что имеет место ряд нарушений.