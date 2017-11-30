Суд в Одессе отменил залог и поместил в СИЗО директора детского лагеря "Виктория"

В Одессе суд отменил залог и поместил в Одесский следственный изолятор директора оздоровительно-спортивного комплекса «Виктория» Петроса Саркисяна, где 15 сентября погибли три несовершеннолетние воспитанницы хореографического коллектива «Адель».

Читайте такжеДиректора сгоревшего детского лагеря "Виктория" отстранили от должностиКак передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня, 30 ноября, принял Апелляционный суд Одесской области.

В четверг суд рассматривал ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения Саркисяну, которому Приморский районный суд Одессы 14 ноября определил залог 128 тыс. грн. Деньги были сразу внесены, подозреваемый вышел на свободу и сразу был помещен в больницу.

Заслушав доводы прокуратуры, настаивающей на продлении меры пресечения на 60 суток и отмене залога, суд удовлетворил это ходатайство частично. В частности, постановление Приморского райсуда о возможности внесения залога 128 тыс. грн отменено, а Саркисяну продлен срок содержания в СИЗО сроком на 47 дней без права внесения залога.

Саркисяну надели наручники прямо в зале суда. Залог, внесенный ранее одним из защитников Игорем Карповым, будет ему возвращен.

Решение обжалованию не подлежит.

Как отметили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, в судебном заседании прокурор - процессуальный руководитель Олег Хорсуненко доказал суду, предоставив доказательства, обоснованность подозрения руководителю «Виктории» в нарушении правил пожарной безопасности, что повлекло страшную трагедию - гибель троих детей (ч. 2 ст. 270 УК Украины).

Как сообщал УНИАН, пожар на территории детского оздоровительного комплекса «Виктория» в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября. Корпус, где вспыхнул пожар, выгорел дотла. В результате пожара погибли трое девочек.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура – по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

В связи с произошедшим были задержаны Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность. 18 сентября суд постановил арестовать обоих без права внесения залога. 28 сентября суд отпустил Янчик на свободу под поручительство народных депутатов.

3 октября правоохранители провели обыски по месту жительства бывшего вице-мэра Одессы Зинаиды Цвиринько, которой в этот же день было сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей гибель детей. Чиновница была уволена по собственному желанию спустя несколько дней после трагедии. 11 октября суд избрал Цвиринько меру пресечения в виде личного обязательства.

Приморский райсуд Одессы 14 ноября продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Саркисяну, но в то же время определил залог 128 тыс. грн, которые почти сразу были внесены, а сам фигурант помещен в больницу.

20 ноября и 27 ноября Апелляционный суд Одесской области переносил заседания относительно отмены выхода Саркисяна из СИЗО под залог. Его защита утверждала, что подозрение выдвинуто необоснованно. 28 ноября суд отстранил Саркисяна от занимаемой должности.