"Твари!": отец убитой Ноздровской не сдержался на похоронах

Отец убитой Ирины Ноздровской Игорь не мог сдержать горя на похоронах дочери и обвинял "палачей" в ее смерти.

"Тебя палачи забрали от нас! Мы всю жизнь берегли тебя, но сейчас не уберегли. Вот что значит добиваться правды в нашей стране. Твари!" – передает слова отца "Обозреватель".

"Дайте мне того убийцу в руки", – добавил в сердцах Игорь.

Как сообщал УНИАН, убитую накануне Нового года правозащитницу Ирину Ноздровську хоронят в закрытом гробу. Прощание проходит в селе Демидов Вышгородского района Киевской области.

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1 января тело 38-летней Ноздровской, жительницы поселка Демидов Вышгородского района Киевской области, которая пропала 29 декабря, обнаружили в местной реке.

Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил автомобилем племянник экс-председателя Вышгородского районного суда Дмитрий Россошанский. По словам журналистки Анны Молчановой, Ноздровской угрожали родственники виновника ДТП.

Уголовное производство за частью 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины расследует Вышгородский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области.

8 января в полиции заявили о задержании лица, которое обоснованно подозревается в убийстве Ноздровской. В тот же день ему было сообщено о подозрении.

Позже адвокат заявил, что по подозрению в убийстве адвоката задержали отца Дмитрия Россошанского - Юрия Россошанского.

Заседание Вышгородского райсуда по избранию меры пресечения задержанному состоится сегодня в 14.00.