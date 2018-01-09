"Твари!": отец убитой Ноздровской не сдержался на похоронах

14:04, 09 января 2018
Общество
135 0

Во вторник, 9 января, под Киевом хоронят убитую юристку Ноздровскую, ее отец во время церемонии прощания не смог сдержать слез.

Отец Ноздровской обвинил

Отец убитой Ирины Ноздровской Игорь не мог сдержать горя на похоронах дочери и обвинял "палачей" в ее смерти.

"Тебя палачи забрали от нас! Мы всю жизнь берегли тебя, но сейчас не уберегли. Вот что значит добиваться правды в нашей стране. Твари!" – передает слова отца "Обозреватель".

"Дайте мне того убийцу в руки", – добавил в сердцах Игорь.

Как сообщал УНИАН, убитую накануне Нового года правозащитницу Ирину Ноздровську хоронят в закрытом гробу. Прощание проходит в селе Демидов Вышгородского района Киевской области.

Читайте такжеУбитую юристку Ноздровскую хоронят в закрытом гробу, в это время в доме Россошанского проходят следственные действия (видео)

1 января тело 38-летней Ноздровской, жительницы поселка Демидов Вышгородского района Киевской области, которая пропала 29 декабря, обнаружили в местной реке.

Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил автомобилем племянник экс-председателя Вышгородского районного суда Дмитрий Россошанский. По словам журналистки Анны Молчановой, Ноздровской угрожали родственники виновника ДТП.

Уголовное производство за частью 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины расследует Вышгородский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области.

8 января в полиции заявили о задержании лица, которое обоснованно подозревается в убийстве Ноздровской. В тот же день ему было сообщено о подозрении.

Позже адвокат заявил, что по подозрению в убийстве адвоката задержали отца Дмитрия Россошанского - Юрия Россошанского.

Заседание Вышгородского райсуда по избранию меры пресечения задержанному состоится сегодня в 14.00.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Ноздровскую убили#похороны Ноздровской#отец Ноздровской на похоронах
Новость в сюжете: Убийство юристки Ирины Ноздровской