Убитую юристку Ноздровскую хоронят в закрытом гробу, в это время в доме Россошанского проходят следственные действия (видео)

Убитую накануне Нового года правозащитницу Ирину Ноздровську похоронят в закрытом гробу.

Прощание происходит в селе Демидов Вышгородского района Киевской области, сообщает ТСН.

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Прощание началось в 11 часов в доме убитой. После отпевания ее повезут на местное кладбище.

На месте прощания присутствовали дочь убитой Анастасия, ее родители, родственники и друзья. Вдоль улицы стоит большое количество автомобилей. Также на месте дежурит машина скорой помощи. Весь поселок патрулируется сотрудниками правоохранительных органов.

Отметим, что около километра от дома, где прощаются с Ноздровской, расположен дом Россошанских. Там именно сейчас проходят следственные действия.

Как сообщал УНИАН, 1 января тело 38-летней Ноздровской, жительницы поселка Демидов Вышгородского района Киевской области, которая пропала 29 декабря, обнаружили в местной реке.

Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил автомобилем племянник экс-председателя Вышгородского районного суда Дмитрий Россошанский. По словам журналистки Анны Молчановой, Ноздровской угрожали родственники виновника ДТП.

Уголовное производство за частью 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины расследует Вышгородский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области.

8 января в полиции заявили о задержании лица, которое обоснованно подозревается в убийстве Ноздровской. В тот же день ему было сообщено о подозрении.

Позже адвокат заявил, что по подозрению в убийстве адвоката задержали отца Дмитрия Россошанского - Юрия Россошанского.

Заседание Вышгородского райсуда по избранию меры пресечения задержанному состоится сегодня в 14.00.