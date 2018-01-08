Правозащитники подсчитали, сколько крымчан отправили в российскую армию

Около 10 тысяч жителей оккупированного Крыма были призваны оккупационными властями в вооруженные силы Российской Федерации. Об этом сообщает «Крымская правозащитная группа» на своей странице в Facebook.

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«В 2017 году значительно выросло количество крымчан, призванных в армию РФ. Если в 2016 году это было около 3100 человек, то за 2017 год в армию РФ отправили уже чуть меньше 5000 призывников из Крыма. Всего за период оккупации в Вооруженные силы РФ призвали примерно 10 000 крымчан», – говорится в сообщении правозащитников.

Они также отметили, что в 2017 году открыто минимум четыре уголовных дела за уклонение от службы в армии.

«Два дела в Симферополе, одно в Севастополе, одно в Ялте. По трем из них вынесены приговоры. Крымчане Трош и Бахолдин были приговорены к штрафам в размере 25 000 рублей каждому, при этом наличие судимости не освободило их от прохождения обязательной службы в оккупационных вооруженных силах», – отмечают правозащитники.

Отмечается, что во время осенней призывной кампании 2017 года из Крыма и Севастополя в ВС РФ было призвано 2400 человек. По информации "начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата РК" Вадима Мешалкина, с этих 2400 человек 645 отправили служить в воинские части, расположенные на территории РФ.

Правозащитники напоминают, что практика призыва жителей оккупированных территорий в ряды армии государства-окупанта, а также пропаганда службы в ВС РФ нарушают ст. 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Четвертой Женевской Конвенции), а перемещение призванных граждан Украины с оккупированной территории на территорию РФ нарушает ст. 49 этой Конвенции.