Более 60 крымских татар лишены свободы в Крыму - Чубаров

В Крыму усиливается давление оккупационных властей на крымских татар. Об этом 4 января глава Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп от Блока Петра Порошенко Рефат Чубаров заявил в эфире "5 канала".

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"Количество тех, кого мы относим к политзаключенным, то есть люди, которые лишены свободы и они находятся за решеткой или в СИЗО, или уже получили так называемые судебные приговоры, или судебными приговорами они ограничены в передвижении по Крыму, – таких людей за 60. И я не говорю о тех людях, которые получают огромные денежные штрафы. Их уже несколько сотен", – сказал он.

По словам Чубарова, количество детей, оставшихся без родителей, потому что те за решеткой, уже превысило сотню.

"Мы их считаем, потому что они нуждаются в помощи", – пояснил глава Меджлиса.