В Одессе испекли гигантский калач (фото)

14:28, 08 января 2018
Общество
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В общей сложности, торт попробовали более 3,5 тысячи человек.

После презентации калач разрезали и угостили всех желающих / фото УНИАН

В центре Одессы на Думской площади в рамках Рождественского фестиваля презентовали гигантский торт-калач весом 400 килограмм, украшенным сценами по мотивам «Ночи перед Рождеством» Гоголя.

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Как сообщает корреспондент УНИАН, после презентации калач разрезали и угостили всех желающих. В общей сложности, торт попробовали более 3,5 тысячи человек.

Во время фестиваля звучали рождественские песни, колядки и мелодии в исполнении популярных коллективов, профессиональных и самодеятельных артистов.

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Теги: #гигантский торт