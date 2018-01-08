В Одессе испекли гигантский калач (фото)

В центре Одессы на Думской площади в рамках Рождественского фестиваля презентовали гигантский торт-калач весом 400 килограмм, украшенным сценами по мотивам «Ночи перед Рождеством» Гоголя.

Читайте такжеХристиане восточного обряда сегодня празднуют Рождество (фоторепортаж)

Как сообщает корреспондент УНИАН, после презентации калач разрезали и угостили всех желающих. В общей сложности, торт попробовали более 3,5 тысячи человек.

Во время фестиваля звучали рождественские песни, колядки и мелодии в исполнении популярных коллективов, профессиональных и самодеятельных артистов.