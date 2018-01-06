Огромный дидух, благотворительные обеды и праздничные ярмарки: Киев и Львов встречают Рождество (видео)

В субботу, 6 января, в течение всего дня в Киеве и Львове максимально готовились к Сочельнику и Рождеству. Так, в главных храмах Киева начались праздничные богослужения и продолжатся до утра.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Во Львове тем временем для малообеспеченных людей и бездомных накрыли роскошные столы. Их в городе организуют традиционно. Деньги на это собирают в храмах, что-то дают благотворители, чтобы праздник Рождества почувствовали все.

Читайте такжеПорошенко призвал в Сочельник вспомнить о защитниках Украины и помолиться о них

Кроме того днем во Львове установили трехметрового Дидуха как символ Рождества, а малышня ходила по городу с колядками. Вечером львовяне собрались на площади Рынок для встречи Сочельника.

Зато в Киеве горожане собрались к главной елке страны на Софийскую площадь. Здесь на ярмарке наши журналисты не смогли найти рождественской кутьи, однако заметили множество локаций с глинтвейнами. К тому же киевлян порадовал метрополитен – он будет работать до 3 утра.