Христиане восточного обряда сегодня празднуют Рождество (фоторепортаж)

В воскресенье, 7 января, христиане восточного обряда отмечают один из важнейших церковных праздников – Рождество Христово.

Торжественные богослужения проходят во всех православных храмах Украины. Этот день является официальным государственным праздником в Украине.

С православным Рождеством связано много легенд. Известно, что первыми новорожденному Сыну Божьему пришли поклониться пастухи. Затем волхвы принесли ему дары, среди которых были золото, ладан и смирна. Эти мудрецы давно ждали рождения Царя Мира, и Вифлеемская звезда указала им, где именно он появится на свет.

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Православное Рождество Христово пышно празднуется в христианском мире. В этот день заканчивается сорокадневный Рождественский пост и начинаются 12-дневные святки. Они сопровождаются народными гуляньями в честь рождения Сына Божьего.