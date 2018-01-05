Родители умоляли на коленях: в Запорожье разгорелся скандал из-за отказа священника УПЦ МП отпеть ребенка (видео)

После того, как священник Московского патриархата отказался отпевать трагического погибшего мальчика, в Запорожье разгорелся настоящий скандал.

Как говорится в сюжете ТСН, родные потрясены, они даже не могли представить, что церковь откажет им прямо перед погребением.

С осуждением позиции УПЦ МП уже выступили представители других христианских церквей. Тем временем в епархии позицию своего священнослужителя поддерживают. Говорят, что он поступал согласно канонам.

Возмущенные поступком священника люди начали приносить на крыльцо церкви игрушки в знак поддержки родителей мальчика. Игрушки, которые приносили люди, из-под храма убрали почти сразу.

Родители рассказывают, что уговаривали священника и даже становились на колени, но отец собрал вещи и ушел, мол, что не хочет брать грех на душу. Отец мальчика поехал в ближайшую церковь, но и там получил категорический отказ.

Несмотря на это возмущение людей и осуждение от церквей других конфессий, в Московском патриархате уверены, что их священник поступил правильно. По словам главы епархии, церковь Киевского патриархата они не признают, следовательно, малыша считают некрещеным.

"Никаких канонических нарушений священник не совершил. Отношение морали и сегодняшней человеческой мысли с канонами церкви - это несоизмеримые понятия. Это - как приравнять законы ньютоновской механики к законам квантовой физики", - отметил архиепископ Запорожский и Мелитопольский УПЦ МП Лука.

Представители других христианских церквей поступком московских священников потрясены. Мол, выяснять у родителей, где именно они крестили трагически погибшего ребенке перед погребением – аморально.

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"Позиция нашей церкви является однозначной, что такие действия являются недопустимыми. И лично я считаю, что случай этот досадный. Он не то что не христианский, я считаю, что это не по-человечески", - отметил наместник Свято-Михайловского златоверхого монастыря УПЦ КП Архиепископ Агапит.

"Это не момент, когда надо выяснять, как сказать, конфессии, патриархаты, каноничность-неканоничность. Момент похорон – это момент трагедии, боли. И нужно просто сочувствуя, видя страдания родителей, надо идти навстречу и сострадать - то, что делал Христос с нами", - отметил руководитель департамента информации УГКЦ протоиерей Игорь Яцив.

Напомним, трагедия в Запорожье случилась 31 декабря. 39-летний мужчина открыл окно на 8 этаже и сделал свой последний шаг. Как раз в тот момент, когда из подъезда выходили отец с двухлетним сыном. Самоубийца упал прямо на мальчика. Спасти ребенка медики не смогли.

Проститься с ребенком пришли десятки людей, но священник, которого пригласила ритуальная служба, отказался отпевать погибшего. Об этом он сообщил родителям просто перед погребением – когда узнал, что ребенка крестили в церкви Киевского патриархата.

Ребенка таки отпели. Священник Киевского патриархата, которого успели найти родители, приехал на похороны из другого конца города. А московские батюшки, несмотря на бешеный резонанс, продолжают отстаивать свою позицию.