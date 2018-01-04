Рождественский Львов: в городе прошел конкурс ледовых скульптур (фото)
13:38, 04 января 2018Общество
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Нынешняя тематика конкурса – «Силуэты рождественского города».
Во Львове прошел конкурс ледовых скульптур / фото УНИАН
Во Львове в рамках IX Рождественской ярмарки прошел VI конкурс ледовых скульптур.
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Как сообщает пресс-служба городского совета, пятеро львовских художников создали зрелищные скульптуры из льда на площади Рынок.
Скульптуры пробудут на площади Рынок до завершения ярмарки – 15 января.
Как сообщили организаторы, в этом году тематика конкурса – «Силуэты рождественского города».
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