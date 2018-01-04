Рождественский Львов: в городе прошел конкурс ледовых скульптур (фото)

13:38, 04 января 2018
Общество
1674 0

Нынешняя тематика конкурса – «Силуэты рождественского города».

Во Львове прошел конкурс ледовых скульптур / фото УНИАН

Во Львове в рамках IX Рождественской ярмарки прошел VI конкурс ледовых скульптур.

Читайте такжеКиев в праздничных огнях в ожидании Рождества (фоторепортаж)

Как сообщает пресс-служба городского совета, пятеро львовских художников создали зрелищные скульптуры из льда на площади Рынок.

Скульптуры пробудут на площади Рынок до завершения ярмарки – 15 января.

Как сообщили организаторы, в этом году тематика конкурса – «Силуэты рождественского города».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Рождество во Львове#конкурс ледовых скульптур