Что будет означать зерновой пул Украины с Россией и Казахстаном?

Комиссар Европейского Союза по сельскому хозяйству Марианн Фише БОЭЛЬ выражает надежду, что переговоры Украины о создании зернового пула с Российской Федерацией и Казахстаном не создадут проблем в переговорах Украины с ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на брифинге в Киеве.

«Украина - член ВТО, а Россия и Казахстан в эту организацию не входят. И я не хотела бы, чтобы эти переговоры, которые ведутся в отношении так называемого зернового пула создавали проблему моему хорошему другу МЕЛЬНИКУ (министр агрополитики Украины - УНИАН) в переговорах с ЕС», - сказала еврокомиссар.

Она добавила, что поднимала вопрос о зерновом пуле в ходе двусторонних переговоров, поскольку не понимала, что это будет за организация – какая-то виртуальная структура или организация, которая определенным образом будет влиять на ценообразование в сфере торговли зерном, или какой-то картель.

«На этом этапе могу сказать, что я не знаю, что это точно будет», - сказала М.БОЭЛЬ.

Министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК, в свою очередь, заявил, что сегодня взаимовыгодность – это доминанта любых переговоров, поэтому Украина, отвечая на вызовы увеличения объемов производства сельского хозяйства (и в том числе зерна для потребности мирового рынка), идет по пути не просто увеличения объемов производства, а построения под эту модель логистики, которая включала бы полевые элеваторы со всем необходимым, железнодорожную сеть и портовое хозяйство.

По его словам, сегодня наши соседи – Российская Федерация и Казахстан – выражают желание работать в портах Черного моря на экспорте зерна. И эта тема не один раз обсуждалась: как скоординировать действия без ущерба для участников рынка, в том числе в портах Черного моря, чтобы покупатель и продавец могли найти друг друга.

Как сообщал УНИАН, 6-7 июня в Санкт-Петербурге прошел Всемирный зерновой форум, в ходе которого обсуждался вопрос создания зернового пула между Украиной, РФ и Казахстаном.

Опрошенные УНИАН эксперты считают, что Украина не нуждается во вхождении в данную организацию.