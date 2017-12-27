"Бесславный ублюдок" Майкл Фассбендер может сняться в украинской комедии

Голливудский актер Майкл Фассбендер («Кредо убийцы», «Чужой: Завет» и «Бесславные ублюдки») может сняться в первом независимом украинском фильме, который ориентирован на прокат в США.

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Это будет экшн-комедия про американца, который приезжает в Украину и сталкивается с новой для него культурой.

Съемки фильма проводит студия в Днепре, без продюсирования и спонсоров.

Основной язык - английский. Фильм снимается на деньги инвестора - владельца студии, а также на свои собственные средства.

На данный момент ведутся переговоры о главной роли с Майклом Фассбендером («Чужой: завет», «Кредо убийцы», «Бесславные ублюдки», «Макбет») и Джейсоном Биггсом, известным по главной роли в серии фильмов «Американский пирог».

Прокатный рейтинг фильма — R (18+), и по словам создателей это будет «взрослая история, не лишенная крепкого словца и легкой эротики, необходимых для продвижения сюжета, а не пустой провокации».

Голливудский актер Майкл Фассбендер («Кредо убийцы», «Чужой: Завет» и «Бесславные ублюдки») может сняться в первом независимом украинском фильме, который ориентирован на прокат в США.

Это будет экшн-комедия про американца, который приезжает в Украину и сталкивается с новой для него культурой.

Съемки фильма проводит студия в Днепре, без продюсирования и спонсоров.

Основной язык — английский. Фильм снимается на деньги инвестора — владельца студии, а также на свои собственные средства.

На данный момент ведутся переговоры о главной роли с Майклом Фассбендером («Чужой: завет», «Кредо убийцы», «Бесславные ублюдки», «Макбет») и Джейсоном Биггсом, известным по главной роли в серии фильмов «Американский пирог».

Прокатный рейтинг фильма — R (18+), и по словам создателей это будет «взрослая история, не лишенная крепкого словца и легкой эротики, необходимых для продвижения сюжета, а не пустой провокации».