В Украине шьют одежду известных брендов на экспорт: стоимость пошива в 4 раза дешевле, чем в Китае

Стоимость пошива одежды в Украине стало в четыре раза ниже китайской, а за производство продукции для мировых брендов отечественная швея получает лишь 0,5% от цены вещи в европейских бутиках. Абсолютное большинство украинских фабрик работают на экспорт, говорится в сюжете ТСН.

В Первомайске Николаевской области на швейной фабрике работает три сотни человек, которые производят настоящюю одежду Dolce & Gabbana, Moschino и других известных мировых брендов. Работники предприятия радуются тому, что условия труда у них хорошие, а зарплата полностью "белая". Заказ дают из Германии, Франции и других стран, вместе с тканью, лекалами, пуговицами, молниями и тому подобное. Весь процесс производства строго контролируется – производитель должен отчитываться за каждый метр израсходованного материала.

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Внутрь готовой одежды вклеивают и вшивают этикетки с брендом и информацией об уходе за изделием. Желаемой отметки Made in Ukraine ни на одном комплекте нет. "Может, стесняются. Не знаю", - предполагают рабочие фабрики. Цеплять ценники на упакованную одежда заказчики не стесняются – как правило, там трехзначные цифры в евро, от 100 до 400. Из них фабрика получает себе мизер – около 10 евро. Материал стоит дороже труда, однако в общей цене это все равно мелочь.

Эксперты объясняют, что и ткань, и раскрой, и пошив, и упаковки и даже транспортировка – хоть за океан – составляет лишь треть от цены готового изделия. Это означает, что с каждой 1000 гривен, которые покупатель тратит в магазине на платье или рубашку, 700 идет не производителю, а бренду. "Бренды получают миллионные прибыли, а эти люди, которые фактически создают этот товар, они живут на грани бедности", - говорит Оксана Дутчак, соавтор исследования, которое европейская кампания за честную одежду впервые провела в Украине. Активисты устраивают пикеты брендовых магазинов, заставляя их платить больше производителям из третьего мира.

Условия труда на украинских фабриках не лучше, чем в Азии: средняя зарплата в отрасли составляет 2700 гривен (на фабрике в Первомайске под 8000 грн), это сопоставимо с Бангладеш или Македонией. Зато в Китае аналогичный показатель как минимум в четыре раза выше – теперь это не дешевая рабочая сила, потому что там зарплата колеблется в пределах 450-700 долларов. Однако требовать у брендов больше украинские производители не рискуют. "Вот у нас была фирма Gelco, хорошая фирма, но Македония дала им условия немножко дешевле, и они все, что шили в Украине, переместили в Македонию", - рассказал директор швейной фабрики Евгений Дирдин.

Украинские специалисты легкой промышленности ищут лучшей доли в других сферах, или по профилю, но в других странах. Последний путь выбрала Василиса, которая теперь работает в Польше, где за ту же работу получает в пять раз больше, чем дома. "Поляки уезжают в Германию, Англию, там они могут больше заработать – мы выезжаем в Польшу. Мы сейчас заменяем тех поляков, которые выехали на заработки. Мне интересно, кто будет украинцев заменять", - говорит она.