В Полтаве фабрика уже 10 лет шьет одежду для известных европейских брендов (видео)

Галина Чайка, совладелица фабрики "Евростиль", начала бизнес в 2005 году. Заложила все свое имущество в банк и заняла 115 тысяч долларов - закупила оборудование, сняла помещение и наняла людей, говорится в сюжете программы "Делай бизнес".

Читайте такжеУспешный стартап: киевляне продают оригинальные карты в 60 стран мира

"Новое предприятие - даже если где-то 120 человек работало, хорошее оборудование - немецкие компании в очередь не стоят на такое предприятие, потому что нет имиджа, нет уровня. С большим опасением нам дали 60 изделий прошить как пробные, тестовые. Мы успешно их прошили", - рассказала владелица бизнеса.

После первого заказа немецкие фирмы одна за другой приезжали в Полтаву. Здесь начали отшивать коллекции для французских и бельгийских брендов - Mexx, Basler. За год производили до 10 тысяч единиц продукции.