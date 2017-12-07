Оккупанты выдвинули крымскому активисту Балуху новые обвинения

Оккупационные власти выдвинули крымскому активисту Владимиру Балуху новые обвинения.

Об этом Крымская правозащитная группа сообщает в Facebook.

По информации адвокатов, 6 декабря Балуху вручили постановление о привлечении в качестве обвиняемого по ч. 2 ст. 321 Уголовного кодекса РФ (Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Обвинение выдвинуто в рамках уголовного дела, открытого во время содержания активиста в СИЗО в Симферополе.

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Ранее по этому делу Балуха обвиняли по ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Постановление о привлечении в качестве обвиняемого вынес «следователь» Раздольненского межрайонного следственного отдела Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Крыму.

Эксперты Крымской правозащитной группы считают, что замена статьи в обвинении ведет к более серьезным последствиям для украинца. Вероятность того, что в рамках этого уголовного дела его снова отправят в СИЗО, достаточно велика.

В КПГ напомнили, что третье уголовное дело против украинца открыли в августе 2017 года. Произошло это после того, как Балух и его адвокат подали жалобу в полицию на незаконные действия начальника Раздольненского ИВС Валерия Ткаченко, который оскорблял и ударил украинца. В ответ Ткаченко подал свою жалобу на Балуха. По заявлению Ткаченко Следственный комитет РФ 22 августа 2017 года возбудил уголовное дело против активиста.

По версии следствия, Балух 11 августа 2017 года во время утреннего осмотра камер ИВС в коридоре дважды ударил Ткаченко.

По информации защиты украинца, начальник ИВС поселка Раздольное Ткаченко сам напал на Балуха, а именно, ударил, оскорблял нецензурной бранью, унижал по национальному признаку. Все это было зафиксировано на видео в ИВС. Однако по заявлению Балуха расследование в отношении Ткаченко так и не начали.

Отмечается, что из-за активной проукраинской позиции преследование Балуха в Крыму ведется уже не первый год. Административные и уголовные дела были сфабрикованы после того, как он отказался снимать с крыши своего дома флаг Украины. Все открытые в отношении Балуха дела имеют явные признаки политического преследования.

Завтра, 8 декабря, правозащитники проводят в Киеве акцию в поддержку Балуха. Акция пройдет в 12.00 по адресу: аллея Героев Небесной сотни, 2.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Балуха 8 декабря 2016 года. Его обвинили в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, которые якобы были найдены на чердаке его дома. Балух свою вину не признал.

Ранее он устанавливал украинский флаг на крыше своего дома, а также табличку на стене дома «улица Небесной сотни 18».

4 августа 2017 года так называемый «Раздольненский райсуд» вынес приговор Балуху - 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также постановил взыскать с него штраф в размере 10 тыс. рублей.

При рассмотрении апелляционной жалобы приговор Балуху был отменен, дело отправили на повторное рассмотрение.

7 ноября «Раздольненский райсуд» начал повторно рассматривать дело Балуха.

1 декабря «Раздольненский райсуд» изменил Балуху меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест сроком на два месяца.