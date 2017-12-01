Украинского политзаключенного Балуха отпустили под домашний арест

Крымскому политзаключенному Владимиру Балуху суд изменил меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест на два месяца. Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода".

Соответствующее решение вынесла судья Раздольненского районного суда Елена Тедеева. Отмечается, что Балуху запрещено покидать жилое помещение, общаться со свидетелями, пользоваться интернетом и почтой.

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В августе 2017 года суд вынес приговор украинскому активисту – три года и семь месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере десяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Однако во время рассмотрения апелляционной жалобы приговор Балуху был отменен, и дело отправили на повторное рассмотрение. ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Российские силовики утверждали, что на чердаке дома, где живет Балух, обнаружили 90 патронов и несколько тротиловых шашек.